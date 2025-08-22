Федерер има редица партньорски договори, които увеличават богатството му и след края на кариерата му.

И зминаха три години, откакто Роджър Федерер приключи кариерата си, но въпреки това популярността на швейцарския тенисист не намалява. Всъщност, според Forbes, 44-годишният тенисист от Базел вече има състояние от 1,1 милиарда долара.

Богатството му се е увеличило благодарение на добрия бизнес на марката "On", която продава маратонки.

Федерер, чиито родители са работили във фармацевтичната индустрия, има впечатляващи тенис постижения зад гърба си, а по време на кариерата си е спечелил 131 милиона долара само от турнири.

Само най-големите му съперници - Новак Джокович и Рафаел Надал, са пред него в това отношение.

Forbes посочва, че Федерер е сътрудничил с огромен брой спонсори през годините, с някои от които си партнира от десетилетия. Сред тези, които продължават с Федерер, са Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon…

Той е един от само седемте спортисти, станали милиардери, докато са все още активни в спорта си, като останалите са баскетболистът Леброн Джеймс, боксьорът Флойд Мейуедър, голфърите Фил Микелсън и Тайгър Уудс, и футболистите Кристиано Роналдо и Лионел Меси, пише dsport.bg.