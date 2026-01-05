П ето дете гушна бившият национал на Аржентина Макси Лопес.

Бебето Ландо проплака в последния ден от 2025-а, а татко му обяви, че ще си вземе известно време почивка от социалните медии, за да бъде близо до семейството си.

„Благодарна съм да изпратя старата и посрещна новата година по този начин. Добре дошъл на този свят, принц Ландо“, написа мама Даниела Кристиансон. Датската моделка и Макси се радват и на дъщеря Еле, която през април ще стане на три.

41-годишният нападател има и три момчета – Валентино, Константино и Бенедисто, от връзката си с Уанда Нара. Именно тя беше една от първите, които приветстваха раждането на Ландо. „Добре дошъл в семейството, Ландо. Твоите малки братя те очакват в Аржентина“, написа Уанда.