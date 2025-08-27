И талианският модел Емилия Босейка оплю любимия си отбор Торино след катастрофалното начало на сезона в Серия А.

„Биковете“ загубиха гостуването си с 0:5, а красавицата не можеше да си намери място от срам на трибуните на „Джузепе Меаца“.

„Трудно е да се намерят думи. Трудно е да започнеш така. Трудно е да не се срамуваш след такава нощ. Трудно е да се опиташ да вдигнеш глава. Всичко е трудно сега. Имаме ужасна защита, но когато губиш с 0:5, вината е на всички. Дръжте главите си наведени, работете усилено и бъдете смирени. Покажете ни уважение, защото започнахте ужасно“, написа с горчивина Емилия в социалните мрежи.

Мацката, която е и телевизионна звезда, не пропуска мач на своите любимци, а често ходи да гледа и други двубои от Калчото. В неделя блондинката си направи екскурзия до Комо, където видя победата на местния отбор с 2:0 над Лацио.