К расивата Палома Силберберг разкри пикантна подробност, довела до края на връзката й с аржентинския национал Нико Гонсалес.

Крилото премина от Ювентус в Атлетико (Мадрид) в последния ден от трансферния прозорец, но в личния му живот е пълна каша.

Бившата му гостува в телевизионно предаване в родината си и обясни: „Летях за Аржентина и в един момент опитах да се свържа с Нико. Не отговаряше на телефона си. Тогава погледнах камерите у дома, до които имам достъп чрез приложение. И го видях с друга жена. Дори не ме беше изчакал да съм на родна земя, все още бях на път“, разкри Палома. Тя деликатно беше попитана къде точно са били футболистът и любовницата му, на което отговори: „За щастие няма камери в спалнята. Видях ги в дневната, в басейна. И тя не беше някоя местна италианка, а аржентинка.“

За раздялата на Палома и Нико стана ясно в средата на август, когато изтече клип от нощен клуб, в който се вижда той да се натиска с 45-годишната актриса Сабрина Рохас.