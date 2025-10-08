А ржентинските футболисти се лепят като мухи на мед при красивата Саша Феро.

Инфлуенсърката, която се радва на 1,7 млн. последователи в Инстаграм и 3,1 млн. в Tik Tok, сега върти любов с Диего Тарсия от Индепендиенте. Двамата известно време пазели връзката си в тайна, но в крайна сметка били спипани да се натискат на плаж в Аржентина. Едрогърдата мацка е на 26 години и е с 4 по-голяма от крилото.

El video viral donde se lo ve al jugador de Independiente, Diego Tarzia, con la conocida influencer Sasha Ferro. pic.twitter.com/vA5wDWAbYe — Minuto Videos (@minutovideos) June 4, 2025

Саша нашумя не само с изявите си в социалните медии, но и покрай аферата си с национали. Слуховете я свързваха първо с Енцо Фернандес, а след това и с Гарначо, които по това време бяха обвързани. Тя обаче яростно отрече да е имала вземане-даване с тях – нещо, на които никой в родината й не повярва.