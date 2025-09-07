С аша Феро придоби голяма популярност в последно време като муза на някои известни футболисти.

Славата обаче си има и лоши страни. Някои от почти петте милиона последователи на аржентинката в социалните мрежи се оказаха не толкова добронамерени. И Саша стана жертва на злостни коментари, че за да постигне впечатляващия си външен вид, е прибегнала до хирургически интервенции.

Според критиците съществуват снимки на Феро като 19-годишна, на които лицето й изглежда по съвсем различен начин. Инфлуенсърката побърза да отвърне на удара и увери, че красотата й е съвсем естествена.

„Не съм си правила операции. Просто си сложих червило. И оставих естествения цвят на косата си. Освен това сега съм със седем години по-възрастна“, обясни промяната във визията си Саша.

Тя бе подкрепена от верни фенове, които изтъкнаха, че гримът и ъгълът, под който са правени снимките, може да променят чертите на лицето. „Буквално“, потвърди 26-годишната аржентинка.

Саша е сестра на актьора Лионел Феро, който стана известен с ролята си на Нико Наваро в сериала „Луна“. Миналата година тръгна слух, че е в интимни отношения с Алехандро Гарначо, тогава той все още беше играч на Манчестър Юнайтед. Не се появиха обаче никакви сериозни доказателства за връзка между двамата. После тя бе намесена и в афера с друг национал на Аржентина. Твърдеше се, че именно заради нея халфът на Челси Енцо Фернандес е напуснал любимата си Валентина и двете си деца. Тогава Саша не се стърпя и попари клюкарите.

„Много лъжи изчетох в последните дни. Искам да пробия на модната сцена и в музиката, но не и като използвам тялото си“, написа Феро.

Тя обаче е близо до футбола, тъй като наскоро бе идентифицирана като едно от лицата на частно парти на луксозна яхта, на което присъстваха няколко играчи на Индепендиенте. Сред тях бяха лявото крило Диего Тарзия и защитникът Марко Пелегрино.