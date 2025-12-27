Е врото идва в шест цвята.

Банкнотата от 5 евро е в сиво. Тази от 10 евро е в червено. 20-те евро са в синьо. Оранжево е цветът на 50-те евро. Банкнотата от 100 евро е в зелено, а тази от 200 евро е в жълто-кафяво.

От по-старата серия има и банкнота от 500 евро, която е в лилаво. Тя вече не се печата, но е законно платежно средство.

Съществуват две серии евробанкноти. Първата се състои от седем различни купюра: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората, позната и като серия „Европа“, се състои от шест купюра: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €.

Тема

Банкнотите от серия „Европа“ са в същите цветове като тези от първата серия. Двете серии имат обща тема – „Епохи и стилове в Европа“. На лицевата страна има изображения на прозорци и на врати, а на обратната страна - мостове. На никоя от банкнотите не е изобразен реално съществуващ обект.

Първата серия евробанкноти беше емитирана през 2002 г., когато беше въведено еврото. Тези банкноти бяха постепенно заменени от серия „Европа“, което обяснява защо те вече не са толкова често срещани в обращение. Банкнотите от първата серия са законно платежно средство и ще запазят трайно стойността си. Те ще продължат да бъдат в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите.

Защита

Серия „Европа“ беше разработена, за да направи евробанкнотите по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни. Тя се нарича така, защото два от защитните елементи съдържат портрет на принцеса Европа – възлюбена на Зевс героиня от гръцката митология.

В първата серия евробанкноти инициалите на Европейската централна банка са представени в пет езикови варианта – BCE ECB EZB EKT EKP, като те съответстват на езиците на държавите от еврозоната при въвеждането на единната валута. В банкнотите от първата серия в картата на Европа не са представени островите с площ под 400 кв. км. Причината е, че високотиражният офсетов печат не позволява точното възпроизвеждане на дребни елементи. Названието на паричната единица е изписано с латински (EURO) и с гръцки (EYPΩ) букви. Върху всяка банкнота има подпис на Вилем Ф. Дуйзенберг или Жан-Клод Трише – съответно първия и втория председател на Европейската централна банка. Валидни са банкнотите с който и да е от подписите.

Езици

В серията „Европа“ инициалите на ЕЦБ са представени не в пет, а в девет езикови варианта вследствие на разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г.: BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC. Вследствие на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. названието на паричната единица е изписано с букви и на кирилица (EBPO). В картата на Европа на обратната страна на банкнотите вече са включени островите Малта и Кипър – две от държавите, присъединили се към ЕС след въвеждането на първата серия. Подписът върху банкнотите от серия „Европа“ е на бившия председател на ЕЦБ Марио Драги или на настоящия – Кристин Лагард. Валидни са банкноти и с двата подписа.

Защитни елементи на банкнотите от серия „Европа“*

* Източник: Европейска централна банка

Релефен печат: Пипнете банкнотата. На лицевата страна по левия и десния край има къси релефни линии. Тези линии, както и основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, се усещат като по-плътни.

Портретен воден знак: Задръжте банкнотата срещу светлина. В лявата страна се вижда изображение на Европа, копие от основното изображение и номиналната стойност на банкнотата.

Прозорче с портрет: Разгледайте банкнотата срещу светлина. Прозорчето в холограмата вдясно става прозрачно и от двете страни на банкнотата в него се вижда портрет на Европа.

.

Смарагдовозелено число: Наклонете банкнотата. Блестящото число в долния ляв ъгъл променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин и в него се вижда ефект на движеща се нагоре-надолу светлина. В новите банкноти от 100 евро и 200 евро в числото се виждат и миниатюрни символи €.

.

Портретна холограма: Наклонете банкнотата. В холограмата – сребристата ивица вдясно – се вижда портрет на Европа. Ивицата съдържа също копие на основното изображение и номиналната стойност на банкнотата.

.

Сателитна холограма: Защитен елемент, който се среща само в банкнотите от 100 и 200 евро. Разположена е най-горе в сребристата ивица. Когато наклоните банкнотата, в нея се виждат миниатюрни символи €, които се движат около числото. Тези символи се открояват по-ясно на пряка светлина.

София Симеонова