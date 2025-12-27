В ече бившият треньор на Карлос Алкарас – Хуан Карлос Фереро, заяви, че договорът, предложен му от екипа на тенисиста, е в основата на раздялата им. Двамата приключиха съвместната си работа след 7-годишно партньорство. Раздялата им беше шокираща, тъй като Алкарас завърши годината като №1 в света и спечели две титли от Големия шлем.

„С всеки изминал ден решението става по-лесно за приемане. Въпреки тъжната новина за всички, започваме да свикваме с идеята. Хората осъзнават работата, която сме свършили и наследството, което сме оставили. Този аспект ми дава спокойствие“, каза Фереро пред националното радио на Испания.

След това той обясни за несъгласията: „Новият договор ми беше изпратен, не бях съгласен с някои от клаузите. Информирах ги и просто съгласие не беше постигнато. Не сме имали никакви спорове през годината, нито с Карлос, нито с екипа му. Имаше клаузи в този договор, които не са в моя полза. Следвам принципите си и имаше неща, които няма как да приема заради същността си. Всеки от нас има своя път и когато нещо такова се случи, трябва да го приемеш“, каза още Фереро.