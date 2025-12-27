В олодимир Зеленски се надява да сложи край на войната между страната си и Русия с помощта на президента Доналд Тръмп.

В разговор с Axios, украинският президент разкри, че би бил отворен да подложи мирния план на референдум, ако Кремъл се съгласи на прекратяване на огъня с продължителност поне 60 дни.

Зеленски обяви в петък сутринта, че планира посещение в последния момент в „Зимния Бял дом “ на президента Тръмп във Флорида с надеждата да договори мирно споразумение преди Нова година.

В изявление, публикувано в профила му в X в петък сутринта, Зеленски отбеляза, че главният му преговарящ Рустем Умеров е „докладвал за последните си контакти с американската страна“. „Няма да губим нито ден“, продължи той в публикацията си, добавяйки, „договорихме се за среща на най-високо ниво – с президента Тръмп в близко бъдеще“.

Определяйки график за последните си преговори, украинският лидер отбеляза, че „много неща могат да бъдат решени преди Нова година.

В петък „Киев Поуст“ съобщи , че се очаква Зеленски „да пътува до Флорида през следващите дни за важни разговори в Мар-а-Лаго – потенциално място за среща с ръководството на САЩ“. Очаква се разговорите в резиденцията на Тръмп във Флорида да се фокусират върху структурата, времето и съдържанието на потенциална рамка за прекратяване на огъня.

По-рано Зеленски проведе маратонска телефонна среща на Коледа с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, която той определи като интензивна дискусия за това как да се спрат боевете.