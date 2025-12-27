- Г-жо Матева, каква 2026 година прогнозирате на база вълшебния език на астрологията?

- През 2026 г. ще прочетем втората част от увода на новото време. Отминаващата 2025 г. само загатна, че светът навлиза в нова ера на развитие. През нея всички големи и бавни планети смениха своето местоположение в зодиакалните знаци, като ни подготвиха за предстоящите промени. Поради ретроградното си движение обаче те се върнаха обратно в предходните знаци и затова все още не очертаха ясно посоката на трансформацията. През 2026 г. планетите окончателно ще навлязат в новите си позиции и това ще бележи истинското начало на нещо ново за нашата планета.

- Кои ще са двигателите на новата планетарна матрица?

- Най-бавната планета в Слънчевата система - Плутон, вече една година се движи в съзвездието Водолей. Нейният престой в знака на технологиите, иновациите, революциите и прогреса ще продължи още 19 години. През този период ще станем свидетели на големи технически открития, напредък в електрониката, роботиката, алтернативната медицина, изкуствения интелект и множество новаторски решения в различни сфери на живота.

Нептун и Сатурн в следващите две години ще изведат на преден план нови лидери и ще отстранят онези, които вече не могат да се справят с динамиката на новото време.

Планетата на растежа и развитието - Уран, през 2026 г. започва своето пътешествие в знака Близнаци, което не се е случвало от 84 години. Това ще донесе силен подем в сферите на комуникациите, транспорта, социалните мрежи и автомобилостроенето.

Големият благодетел Юпитер ще разпредели своите дарове между два знака – през първата половина на годината ще се движи в Рак, а през втората ще сияе в Лъв.

Всички тези космически промени никога досега не са се случвали в подобен синхрон. Те са знак за началото на нов етап в еволюцията на човечеството. Няма място за страх - всеки от нас е избрал да бъде светлина по този път и да се прояви като най-добрата си версия.

- Какво да очакваме в България на фона на политическата нестабилност, надигащата се инфлация и преминаването към еврото?

- Политическата нестабилност в България ще продължи въпреки изборите, които според мен ще се случат през пролетта на 2026 г. Основният проблем е липсата на приемственост, изслушване и готовност за постигане на решения чрез компромис с личното его сред управляващите.

Решението за влизането на България в еврозоната и приемането на новата валута още в средата на 2025 г. доведе до значително повишение на цените в страната - още преди самото въвеждане на еврото. Това показва, че става дума за спекулации, които нямат реална връзка със самото евро.

Цените на имотите също се увеличиха значително и често неоснователно - в резултат на повишеното търсене и наличните свободни финансови средства. До края на юни 2026 г. ще се оформи новата финансова система, която ще задържи нивата на цените и на недвижимите имоти. Понижението е малко вероятно, но през втората половина на годината не се очаква ново покачване.

След месец септември се очаква появата на нови политически партии и лидери.

- Може ли да се обобщи кои астрознаци ще имат подкрепа от небосклона и кои ще изтеглят късата клечка, изисквайки повече внимание?

- Когато говорим за подкрепа в рамките на една година, е редно да се обърнем към планетата благодетел Юпитер. Тя разделя годината на две части – до края на юни ще обитава територията на знак Рак, а от 1 юли до средата на 2027 г. ще преминава през знак Лъв.

От 1 януари до 30 юни Юпитер ще носи подаръци и блага на всички Телци, Раци, Деви, Скорпиони и Риби. Тези знаци е добре да се доверят на първите шест месеца от годината за действия, сбъдване на мечти и преследване на цели. Тогава ще имат повече късмет и подкрепа в плановете си.

В същия период повече трудности могат да срещнат родените във втора и трета декада на Овен, Везни и Козирог. Те трябва да бъдат търпеливи и да подреждат задачите си по приоритет.

От 1 юли до 31 декември щастие, късмет и радости ще съпътстват Овните, Близнаците, Лъвовете, Везните и Стрелците.

През този период тези знаци ще имат подкрепата на Юпитер да сбъднат свои мечти и да реализират важни планове.

В същото време повече усилия във всичко ще се изискват от Телците, Скорпионите и Водолеите.

- Сред големите събития на 2026-а е преминаването на Сатурн и Нептун в огнения знак Овен. Как ще ни се отрази новият им ритмус в личен и обществен план?

- Тази комбинация на Сатурн и Нептун в Овен наистина носи усещане за ново начало - но и за сблъсък между идеала и реалността. Овенът ще иска действие, докато Нептун и Сатурн често дърпат в противоположни посоки: единият мечтае, другият структурира.

Затова мисля, че през този период ще виждаме както вдъхновяващи пробуждания и нови каузи, така и напрежение между старите и новите начини на мислене. Ще има тласък към лична отговорност – не просто да искаме промяна, а да я въплътим с действия.

В личен план пътуването на двете планети през Овен ще изисква от всеки от нас да се върне към себе си – да преосмисли целите си, ценностите и вдъхновенията, които го движат напред. Това е време за пробуждане на вътрешния воин, но и за откриване на нов смисъл.

В обществен план ще станем свидетели на появата на нов тип лидери – смели, предприемчиви и готови да поведат обществото в нова посока. Надеждата е, че под влиянието на Юпитер в Рак и Плутон във Водолей тази посока ще бъде по-миролюбива, човечна и грижовна към Земята и нейното бъдеще.

- В астрономията Юпитер е известен със своите мощни атмосферни бури, докато в астрологията - с шансовете, които дава за просперитет, лично щастие и кариерно развитие. Накъде ще духат ветровете на най-мощния космически благодетел и по-важното как да си свием подходящо платно, че да ги яхнем?

- Както споменах, през първите шест месеца от годината планетата на късмета и благоденствието ще бъде желан и обичан гост в дома на знак Рак. Това е съвет от планетата да се върнем към корените си, да обърнем внимание на близките си хора, да обичаме и да помагаме – на когото можем и с каквото можем.

През втората половина на годината Юпитер ще излезе на театралната сцена на знак Лъв. Тогава грижите за другите ще отстъпят място на собствените ни интереси, стремежи и завоевания. В съчетание с Нептун и Сатурн в Овен това ще изкове нови политически лидери, духовни водачи, управници, известни и популярни личности.

Второто полугодие ще ни даде повече сили, увереност, стремеж и целеустременост. Тогава е важно да се запитаме какво ни радва, забавлява и вдъхновява – именно натам трябва да насочим вниманието си и да търсим развитие.

- През новия 12-месечен цикъл традиционно имаме четири затъмнения. Защо са толкова важни тези явления от гледна точка на звездната прогностика?

- Когато новолунието или пълнолунието се случва в близост до лунните възли, тогава настъпват и затъмненията. Слънчевото отключва кармични възможности, които е дошло време да се развият в живота ни. Лунното затъмнение носи изводи от предходни наши животи и ни освобождава от онова, което трябва да си отиде.

Събитията, породени от затъмненията, винаги имат кармични корени и са плод на онова, което самите ние сме създали по пътя си. Обикновено това, което трябва да ни се случи, чака подходящия момент, за да се прояви - в името на нашето духовно развитие и лично израстване. Затова тяхното значение е особено важно за всички хора.

- Попадайки в 4 знака, затъмненията активират общо две зодиакални оси. В случая това са Водолей-Лъв и Дева-Риби. Какви са техните послания според вас?

- Движението на лунните (кармични) възли определя приоритетите на нашата планета за период от около 18 месеца. На 19 август северният възел напуска знак Риби и започва своето пътуване във Водолей. Това е покана от миролюбивия знак Водолей да се обединим в името на мира, разбирателството и сътрудничеството въпреки различията помежду ни.

През 2026 г. затъмненията ще бъдат общо четири.

17 февруари – Пръстеновидно слънчево затъмнение и новолуние във Водолей. Това е символична прегръдка от Космоса и покана да разберем различните от нас и да мислим глобално – за доброто на цялото човечество.

3 март – Пълнолуние и пълно лунно затъмнение в Дева. Това събитие е предпоследна възможност да анализираме фактите, да съберем ресурсите си и да оставим зад гърба си всичко излишно.

12 август – Пълно слънчево затъмнение и новолуние в Лъв. То ще очертае новите лидери и ще освети нови хоризонти в политически, обществени и социални процеси.

28 август – Последното лунно затъмнение за годината, съвпадащо с пълнолуние в Риби. Това събитие затваря цикъла на кармични уроци по оста Дева-Риби. То ни приканва към равносметка – между чувствата и фактите. Това затъмнение е врата към нов етап в еволюцията на човечеството. След него нежната и състрадателна Риба предава щафетата на знака Водолей – символ на правда, разбирателство и обединение.

- А кога са ретроградните периоди на Меркурий и защо са толкова осезаеми за всички ни?

- Меркурий е най-бързата и най-близка до Слънцето планета, а влиянието ѝ върху Земята е изключително осезаемо. Тя управлява транспорта, комуникациите и общуването. Когато Меркурий става ретрограден, често настъпва хаос именно в тези сфери. Въпреки това периодът е подходящ за преглед, ревизия и поправки по стари проекти.

Ретроградните периоди на Меркурий през 2026 г. ще са: 26 февруари – 21 март (22°–8° Риби); 30 юни – 23 юли (26°–16° Рак); 24 октомври – 13 ноември (20°–5° Скорпион).

Тези периоди не са благоприятни за подписване на договори, покупка или ремонт на автомобили, придобиване на електронна техника и започване на важни нови преговори.

- Дайте рецепта как да преживеем ретроградността на Меркурий с по-малко нерви?

- Ретроградният Меркурий често действа като „пауза“, която ни подтиква да забавим темпото, да осъзнаем грешките си и да поправим това, което обикновено пренебрегваме. Вместо да го възприемаме като наказание, можем да го видим като шанс за духовно прочистване и осъзнаване. Този период ни учи на търпение, доверие и умението да приемаме живота с повече спокойствие.

Ретроградността на Меркурий винаги е зов за внимание към нашите избори и решения. Когато през този период нещо се обърква или не се случва така, както искаме, това е знак, че делото ни има нужда от преразглеждане и корекция.

Ако се счупи електроуред или устройство, може би Вселената ни предпазва от нещо по-неприятно. Когато възприемаме случващото се по този начин, напрежението и нервите намаляват. Над нашите мисли и решения винаги стои нашият ангел хранител, който ни пази и съхранява.

- Може ли да разкриете кои са благоприятните периоди за стартиране на бизнес или за начало на любовни отношения?

- Благоприятните периоди са: между 1 и 20 януари, през април, между 19 май и 27 юни, между 11 август и 9 септември, между 15 ноември и 3 декември. Въпреки тези общи периоди съветвам всеки да потърси лична консултация за избиране за най-добри дати - спрямо картите на партньорите и партньорската карта.

- Голям успех пожъна книгата ви „Животът между кармата на Луната и мисията на Слънцето“. Ще зарадвате ли феновете на астрологията с ново заглавие през 2026 г. ?

- Последната ми книга е към края на тиража си. Считам, че би била от полза на всеки, който търси отговори за своята житейска мисия и увереност в собствените си силни страни.

Вие сте първата медия, с която споделям, че в момента работя съвместно с моя приятелка – журналист и писател – върху книга, доста различна от двете ми издадени досега. Сюжетът е завладяващ и потапя читателя в триизмерен свят между миналото, настоящето и бъдещето. Надявам се книгата да бъде завършена до края на 2026 г. и скоро след това да получи и своето книжно тяло.

Това е тя:

Венета Матева е професионален астролог

Автор е на няколко книги в сферата на древната наука

Води астрокурсове за начинаещи и напреднали от 2019 г.

По образование е и финансист с над 20 г. опит в банковия сектор

Любомир Старидолски