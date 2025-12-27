Т ази Коледа е по-различна за звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс.

Миналата седмица 30-годишният център бе с основна заслуга за спечелената Купа на НБА във финала срещу Сан Антонио Спърс в Лас Вегас. Навръх най-светлия християнски празник пък 213-сантиметровият център предложи брак на приятелката си Джордин Уудс. Таунс коленичи пред модела в коктейл бар на небостъргач, от който се открива гледка към най-емблематичните места на Ню Йорк.

„Весела Коледа“, написаха двамата в Инстаграм под серия от снимки на щастливото събитие.

За да бъде идилията пълна, Карл-Антъни се отличи с дабъл-дабъл от 11 точки и 14 борби при успеха на Никс срещу Кливланд Кавалиърс със 126:124, в мач игран на 25 декември.

Звездната двойка започва романса си през 2020 г., след като са приятели от дълго време.

„Запознахме се преди години чрез общи познанства и станахме приятели. Оттогава връзката ни продължава да се развива и станахме повече от приятели“, сподели баскетболистът по-късно.