Е дна жена загина, а 26 души бяха ранени в тежка верижна катастрофа по време на снеговалеж на магистрала в Япония снощи, предаде Асошиейтед прес.
Магистралната полиция на префектура Гума заяви, че верижната катастрофа на високоскоростния път е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 километра северозападно от Токио, пише БТА.
🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025
Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.
More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi
Сблъсъкът на камионите е блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях не са успели да спрат заради хлъзгавата пътна настилка.
Над 50 превозни средства са се сблъскали във верижната катастрофа, уточни полицията. Загинала е 77-годишна жена от Токио, а от 26-мата ранени, петима са в тежко състояние.
В периферията на сблъскалите се автомобили е избухнал пожар, който е обхванал над десет превозни средства, някои от които са напълно изгорели. Никой не е пострадал в пожара, който е бил изгасен около седем часа по-късно, заяви полицията.
Devastating crash on Japan’s Kan-Etsu Expressway: black ice caused 57 vehicles to collide after a truck skidded, triggering a massive chain reaction. Stay cautious on icy roads—safety first! ❄️🚗 #BlackIce #RoadSafety #JapanNews pic.twitter.com/ag8tFSbgYq— ceanmedia (@ceanmedia) December 27, 2025
Предупреждение за силни снеговалежи е било в сила в района на катастрофата от петък вечерта, точно когато много японци се отправиха на път за новогодишните празници.
Части от пътя остават затворени за полицейско разследване и за разчистване.