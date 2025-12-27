Д вама души са загинали при тежък инцидент на железопътния прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от ОДМВР, цитирани от БТА.

Сигналът е подаден в 10:12 часа. По първоначална информация пътническият влак Бургас-София е ударил каруца.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ. По първоначални данни има двама загинали, предава кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. Работата по изясняване на причините за инцидента продължава. По случая е образувано следствено дело.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери.