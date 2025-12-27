С лед като вече ви информирахме за предпочитанията на Кирил Десподов за Футболист на годината и за целите му с ПАОК, сега "Мач Телеграф" ви представя и неговото мнение за Лудогорец, Левски, ЦСКА и националния отбор, на който той е капитан.

- Националният отбор изпрати поредна тежка година, но краят, с победата над Грузия сякаш носи оптимизъм?

- Да, много тежка група срещу много силни съперници – Испания, Турция и Грузия. Едва ли някой е очаквал да завършим по феноменален начин в тази конкуренция. Дадохме всичко от себе си. Все още не можем да се мерим отбори от типа на Испания и Турция. Позитивното е, че завършихме с победа срещу Грузия. Дано дойдат добри дни, за да донесем радост на хората, защото всички искаме резултати.

- Следиш ли българския футбол и нашето първенство?

- Следя, да, когато имам възможност. Тази година е интересно първенството. Да се надяваме, че и вторият полусезон ще е така. Само със завързани дербита и интрига ще се вдига и нивото на българския футбол. Левски направиха отбор, имат силен треньор. ЦСКА бяха забуксували, но под ръководството на Христо Янев нещата започнаха да се оправят. Заприличаха на отбор и отново побеждават, направиха дълга серия от успехи. Това е важно за българския футбол, защото без силни Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев Пд, Локо Пд, нивото на футбола ни няма как да е високо.

- Според теб може ли Левски да прекъсне доминацията на Лудогорец?

- Напълно възможно е да се случи това нещо. С оглед на играта и точките – 7, нищо чудно титлата да отиде на „Герена“. Но със сигурност Лудогорец няма да се предаде до края и първенството ще бъде изключително интересно. Лудогорец започна да печели мачовете си, ако Левски не удържи на напрежението и изгуби точки, не знаем как ще реагират. Всички трябва да знаят, че от сезон 2026/27, още един отбор ще се включи в битката за титлата, освен Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948 – става дума за ЦСКА.

- Защо според теб този сезон Лудогорец изгуби толкова точки в първенството?

- Имаха проблеми, което е изненадващо за мен. Губеха точки срещу малките отбори... Не знам на какво се дължи това, не съм вътре в кухнята. Според мен смяната на треньора и идването на новия наставник, в лицето на Пер-Матиас Хьогмо, се отразява положително на отбора. Това показва, че тази стъпка е била належаща. Но, разбира се, не можем да търсим вината само в треньора. Футболистите също носят голяма отговорност.

- За финал - би ли се върнал един ден в български клуб?

- За момента нямам такива планове. Но може би, един ден, е напълно възможно да се случи това.

- Следиш ли строежа на стадион „Българска армия“, който се очаква да бъде открит през 2026 г.?

- Разбира се, че следя. Това, което правят хората в клуба определено заслужава адмирации. Те показват как трябва да се работи. Действат професионално и искат всеки един детайл да бъде изпипан. Радвам се, че скоро ще има толкова красив стадион в България. Ще бъде най-красивия в страната... Заслужават го, но е важно и какъв отбор ще бъде направен и дали той ще се бори за шампионската титла в най-скоро време.

