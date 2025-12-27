Капитанът на националния тим и ас на ПАОК Кирил Десподов даде ексклузивно интервю пред „Мач Телеграф“. В него той направи своя обзор на 2025 г., говори за ситуацията в клубния си тим, анализира случващото се в българския футбол и даде своята прогноза кой трябва да спечели анкетата „Футболист на годината“ за 2025 г.

-Каква година изпраща Кирил Десподов в личен и професионален план?

-Добра година изпращам. Най-важното е, че съм жив и здрав, както и всички мои близки.

-С кого прекара празниците?

-Със семейството и най-близките, както всяка година.

-А къде ще посрещнеш 2026 г.?

-В Гърция, у дома в Солун. Защото на 31 декември, както и 1 януари тренираме. Само 7 дни почивка имаме през тази зима.

-Редуваше месеци, в които беше титуляр, с такива, в които беше резерва в ПАОК – как ти се отразява това?

-Реално погледнато, това, което вече трети сезон съм видял от треньора Разван Луческу и неговия щаб, мога да кажа, че в ПАОК няма титуляри и резерви. Играем по 55-60 мача на година, има двубои за всички, няма как 11 човека да издържат 55 среща за една година. Тези твърдения, че съм резерва и така нататък, идват от хора, на които футболът не им е ясен. Господата, които лепват тези етикети, не са запознати с моя отбор и по-скоро може да разбират от други неща, но не от футбол.

-Ще успеете ли да преборите силни отбори като Олимпиакос и АЕК за титлата?

-Този сезон ще бъде изключително тежка битката за шампионската титла. През една точка сме, ще е трудно, но смятам, че имаме силите, качеството, колективът, да се преборим да станем шампиони. Ще е важно да зарадваме нашите верни фенове с титлата по случай 100-годишнината на ПАОК.

-Какви са амбициите ви в Лига Европа?

-Отборът може да стигне много напред. Доказахме, че можем да победим силни съперници, изпуснахме обаче точки, които вече щяха да си ни класирали. Ако го направим по-трудния начин, ще е по-сладко накрая. Лично аз смятам, че можем да стигнем много напред в Лига Европа?

-Вече си трета година в ПАОК? Още колко време се виждаш в Солун?

-Футболът е динамичен и непредсказуем. Има два трансфери прозореца на сезон, но искам да ви разкрия, че се чувствам много добре в ПАОК. Спокоен съм, играя постоянно, силни сме, трета година съм в Солун и мина доста бързо. Имам договор до лятото на 2027 г., ще видим какво ще се случи. Не искам да правя планове, защото във футбола всичко може да се промени за 24 часа, но се чувствам добре в Солун и не ми минава през главата и ума да напускам ПАОК. Това го казвам, за да няма спекулации, защото предстои транферен прозорец, а често се спекулира с моето име. Но все пак никога не казвай „никога“.

-Как се почувства в Разград, когато излезе срещу бившия си отбор Лудогорец при лудото 3:3, което направихте преди няколко седмици в мач от основната фаза на Лига Европа?

-Чувството беше много приятно. Върнах се в Разград, видях много приятели, колеги, съотборници, служители на клуба, с които сме имали и имаме добри взаимоотношения. Иначе стана хубав мач с много голове. Накрая както те можеха да победят, така и ние можехме да вземем трите точки. Явно така е трябвало да завърши този мач.

-Ти си петкратен победител в анкетата „Футболист на годината“. Кой според теб трябва да спечели наградата през за 2025 г.

-Никога не бих казал себе си. Големият фаворит и човекът, който най-много заслужава, е Ивайло Чочев. През годините се е доказал като изключителен професионалист. Доказва го и сега в Лудогорец. Неслучайно е голмайстор на отбора, а отбеляза куп важни попадения, включително и на ПАОК. Мисля, че той заслужава най-много да спечели приза за „Футболист на годината“ - както заради представянето през 2025 г., така и за цялостен принос.

БОГОМИЛ РУСЕВ

