К ристиано Роналдо призна, че най-големият му син – Кристиано-младши, не познава майка си.

Както е известно, първото дете на португалската мегазвезда е от сурогатна майка. Нападателят на Ал Насър за първи път говори по темата, като бе категоричен, че синът му ще разбере самоличността на жената.

„Не дължа обяснение на никого. Кристиано-младши няма само баща - той има изключителен баща. Има баба, има подкрепата на моето семейство... и това е достатъчно. Познаването на нейната самоличност няма да промени нищо в живота му. Когато порасне, ще му кажа истината, защото е мой син. Ще говоря с него, когато почувствам, че моментът е подходящ, и той ще разбере баща си на 100 процента“, заяви Роналдо в предаването „Шоуто на Джонатан Рос“.

Кристиано-младши е на 15 години е поел по пътя на своя баща, като играе в юношеския отбор на Ал Насър, а също така е и юношески национал на Португалия.

Роналдо има още две деца от общо петте, които са от сурогатна майка – близнаците Ева Мария и Матео.