Е ксперти предупреждават за пандемия през 2026 г., тъй като инфекциозен вирус излиза „извън контрол“

Учените са обезпокоени от специфичен щам на птичи грип, който се разпространява по целия свят, като се опасяват, че евентуална епидемия от зараза при хора би била трудна за овладяване.

От 2020 г. насам тази форма на птичи грип е заразила милиони селскостопански животни и се е разпространила сред бозайниците с неочаквана скорост. В САЩ вече се среща и при млечни говеда, нещо, което никой не е очаквал. H5N1 за първи път дойде от Азия в края на деветдесетте години, но през последните шест години трудна версия на вируса, известна като clade 2.3.4.4b, се разпространи от птица на птица по-бързо от очакваното.

Това се случва, след като вирусът беше открит на шест континента, включително райони като Антарктида, където никога преди не е било съобщавано за птичи грип.

Според BBC Science Focus, само в САЩ са заразени над 80 милиона птици, а над 1000 млечни ферми са съобщили за огнища. В резултат на това цената на яйцата се е повишила, а правителството на САЩ е похарчило над 881 милиона паунда, за да компенсира загубите на фермерите.

Въпреки че случаите при хора остават ограничени - 71, с два смъртни случая, откриването на HSN1 при млечни говеда в САЩ беше шокиращо. Д-р Ед Хътчинсън, професор по молекулярна и клетъчна вирусология в Университета в Глазгоу, каза: „Това беше за учудване на всички. Сега имаме ситуация, в която голяма част от млякото за консумация в САЩ по всяко време съдържа генетичен материал от тези силно патогенни вируси.“

Пастьоризацията е в състояние да унищожи вируса. Въпреки това, работещите в млечни ферми или консумиращите сурово мляко все още са изложени на висок риск от заразяване с вируса. Този неочакван скок на видовете, наред с доказателства за инфекция при няколко животни, означава, че вирусът е способен да се адаптира, променя и изкривява.

Експертът добави: „Това вече е глобален проблем. Като болест по дивите животни, тя е напълно извън контрол. Бушува по целия свят и няма друг осъществим метод за ограничаване, освен просто да се наблюдава как заразява огромни популации от животни“.

Прехвърлянето върху бозайниците е обезпокоително. В Южна Америка масово измиране е засегнало морските лъвове, докато почти половината от световната популация на женски южни морски слонове за размножаване може би вече е била убита, според изследвания.