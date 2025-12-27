З аради разкола в православния свят, тръгнал след войната в Украйна, визитата на българския патриарх Даниил в Истанбул бе гледана под лупа. Основно се следи дали той ще настъпи „мина“, като съслужи във Вселенската патриаршия с представители на непризнатата все още и у нас Православна църква на Украйна (ПЦУ), близка до властта в Киев. Последната получи томос за автокефалия през 2019 г. от Вселенския патриарх Вартоломей, което предизвика разкол и скъсване на отношенията му с Руската православна църква.

Общение

Родни клирици докладваха пред „Телеграф“, че до неканонично общение с „йерарси разколници от ПЦУ“ вчера за щастие не се стига, но в диптиха Вартоломей все пак не пропуска да спомене главата им Сергей (Епифаний) Думенко. Това става по време на отслужваната съборна Света литургия в храма „Свети Георги Победоносец“ в истанбулския квартал „Фенер".

Извън това до други изненади не се стига. А в края й българският патриарх Даниил и Светият синод даряват на Вселенския патриарх частица от мощите на свети патриарх Евтимий Търновски.

Обиколка

Посещението във Вселенската патриаршия (25-28 декември) е част от започналата обиколка на Даниил из православните автокефални църкви, която всеки нов патриарх трябва да извърши след интронизацията си. В делегацията на Негово светейшество са митрополитите: Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и главният секретар на Светия синод епископ Герасим Мелнишки.

Разкол

При визитата си, наричана мирна, Даниил връчи на Вартоломей най-високия църковен орден "Св. Йоан Рилски" заради ключовата му роля за преодоляване на разкола в Българската църква (на събора в София през 1998 г.). Вартоломей изтъкна древните връзки между Вселенската патриаршия и българския народ, които водят началото си още от IX век, и делото на свети Фотий Велики. В своето слово патриарх Даниил подчерта, че в днешните тежки времена на мрак и разделение именно православната църква е призвана още по-силно да издигне гласа си и да свидетелства за светлината и мира, които Христос донесе със Своето Рождество. Ден по-рано пък той също подчерта, че България е взела християнството от Византия, чийто наследник е именно Константинополската патриаршия, локализирана днес в историческия истанбулски квартал „Фенер“.

Отлагане

Миряни и клирици усилено коментират, че главата на БПЦ е отлагал визитата си там до последно именно заради риска в името на църковната дипломация да не погази канона. През пролетта на 2024 г. гръмна скандал, след като петима наши владици посетиха Вселенския патриарх и съслужиха с духовници на ПЦУ, които вече са се инфилтрирали там и са неразпознаваеми за външни лица. Агентурата на Московската патриаршия обаче следеше зорко и в резултат Руската православна църква (РПЦ) обяви, че къса отношенията си с провинилите се български духовници.

Днес на Стефановден Негово светейшество патриарх Даниил ще оглави празничната служба в българската църква "Свети Стефан" на Златния рог, където се очаква да е далеч по-спокойно.

Любомир Старидолски