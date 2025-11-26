„Най-силната жена в света“ се оказа мъж и организаторите на официалните игри на стронгмените лишиха американката Джейми Букър от титлата ѝ. Турнирът по силови дисциплини приключи миналата седмица в Арлингтън, а след това организаторите откриха, че победителката е от мъжки пол по рождение.

„Изглежда, че спортист, биологичен мъж, се е състезавал в женската категория, но сега се идентифицира като жена. Официалните представители на Strongman не са знаели за този факт преди състезанието и ние незабавно започнахме разследване веднага щом получихме информацията. Ако бяхме наясно с това или ако този факт беше разкрит по всяко време преди или по време на състезанието, на спортиста нямаше да бъде позволено да се състезава в женската категория.

„Категорично заявяваме, че участниците могат да се състезават само в категорията, съответстваща на биологичния им пол, определен при раждането“, заявиха организаторите в изявление, цитирано от New York Post. След актуализирани резултати британската щангистка Андреа Томпсън беше обявена за победител.

