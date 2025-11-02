Б ританският състезател по кану слалом в бързи води Къртс Адамс Розенталс е лишен от състезателни права за 2 години.

23-годишният атлет е наказан заради неприемливо видео в платформата OnlyFans, публикувано през март тази година. На него Къртс Адамс прави секс в помещение на летище. Клипчето все пак е обработено и отчасти замъглено, но това не е умилостивило по никакъв начин дисциплинарната комисия на Британския Олимпийски комитет. Това на практика означава, че кануистът няма да може да се бори за квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

„Това не би се случило, ако спортистите получаваха средствата, които усилията им заслужават“, написа като коментар в социалните мрежи Розенталс.

Той разкрива, че от британската федерация в неговия спорт получава по 16 000 паунда на година като финансиране. В същото време е спечелил над 100 000 паунда от видеа с подобно съдържание само за първите три месеца на 2025-а. Кануистът е звезда в OnlyFans, където аудиторията си плаща за снимки и видеа с еротично или сексуално съдържание.