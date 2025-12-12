През септември Шакил се гушна с друга сексбомба - Софи Рейн, на 21-вия й рожден ден.

К люкарска спортна медия в САЩ разгневи легендата Шакил О'Нийл, след като си позволи да влага друг смисъл в обикновена приятелска прегръдка. Чернокосата Моник Мартин публикува снимка, на която бившият баскетболист я гушка. „Любимото ми момче е в града и намина да ни види. Класа, както винаги. Ето защо обичам да виждам това лице“, написа дамата.

Кадър беше публикуван от въпросния жълт профил в Инстаграм с укорителното: „Шак налетя на чужда съпруга“. Това вбеси 53-годишния О'Нийл, който се включи в коментарите и написа, че заради подобни публикации медията вече е фалирала един път, а сега се опитва да натрупа пари по грозен начин.

Въпросната Марин е майка на три момчета от съпруга си Райън. Шак пък има три дъщери от бившата си съпруга Шони, осинови и неин син от предишна връзка. Той също така е баща на момиче от любовта си с Арнета.