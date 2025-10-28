Е дно от големите имена в американския футбол Адриан Питърсън отново се забърка в неприятности.

Медиите в САЩ съобщиха, че бившият рънинг бек на Минесота Викингс е арестуван за шофиране в нетрезво състояние в Шугър Ленд, Тексас. Освен това е носил незаконно оръжие. Питърсън се сблъсква със закона по подобен повод. През април той бе задържан да кара пил в Минесота. Тогава той е шофирал с превишена скорост, а в кръвта му били отчетени 0,14% алкохол при допустими в щата 0,08%.

Питърсън направи сериозна кариера в НФЛ, като записа 15 сезона и игра за седем клуба. Най-ползотворният му период бе в Минесота Викингс между 2007 и 2016 г. От три години не може да си намери отбор, но все още не е обявил край на професионалната си кариера като играч.