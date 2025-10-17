С лед 12 г. любов с голямата красавица Вики Варга бившият национал Грациано Пеле окончателно се установи в Дубай.

Една от най-атрактивните и стабилни двойки в италианския футбол се разпадна през декември. Откакто окачи бутонките през 2021 г., Пеле прекарва повечето си време в ОАЕ, откъдето помага на родния си клуб Лече. „Не се връщам често у дома, призна 40-годишният нападател, след като участва в мач на легендите на друг свой отбор – Фейенорд. - Специално е да бъда тук. Обичан съм, но аз също обичам всички тук завинаги“.

Колкото до Вики, която навърши 30 г. на 15 юли, тя живее предимно в Милано. За връзката си с Грациано, за когото се омъжи през 2022 г. с пищна сватба в имение от 17-и век в Пулия, тя сподели: „Годините, които прекарахме заедно, бяха изпълнени с красиви спомени, израстване и споделени моменти, които винаги ще носим в сърцата си“.