П евицата Мадисън Биър за първи път подкрепи от трибуните гаджето си Джъстин Хърбърт, който е играч от НФЛ.

26-годишната поп и ар енд би изпълнителка бе забелязана в ложите на „SoFi Стейдиъм“, където стискаше палци за местния Лос Анджелис Чарджърс. Камерите хванаха как красивата брюнетка прави жест „сърце“ с ръце при една от поредните добри изяви на Хърбърт.

Отделно Биър донесе късмет на любимия си и неговия Чарджърс, който се наложи с 23:20 над Денвър Бронкос. За романтичната връзка на сексапилната нюйоркачанка и 198-сантиметровия куотърбек се разбра миналия месец, когато футболистът изненадващо се появи на снимачната площадка на ново видео на Мадисън в квартал в Лос Анджелис.

Любопитното е, че те са поредната двойка певица и играч по американски футбол след Хейли Стайнфелд и Джош Алън (Бъфало Билс) и Тейлър Суифт и Травис Келси (Канзас Сити Чийфс).