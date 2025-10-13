Н ационалът на Словакия Давид Ханко със сигурност ще играе с двойни сили в днешната световна квалификация с Люксембург.

Защитникът на Атлетико (М) и бившата чешка тенисистка Кристина Плишкова посрещнаха втори син. „Доминик“, написаха двамата в профилите си в Инстаграм под снимка на бебето. Особено радостен е и първородният Адам, който вече е батко. Ханко предпочете да присъства на раждането и временно напусна лагера на националния тим и не игра при поражението с 0:2 от Словакия.

„Тя пожертва много за мен и заслужава да бъда до нея“, обясни футболистът.

„Семейството е приоритет, но се надяваме, че той ще бъде на линия за мача срещу Люксембург. Когато жена ми раждаше, отидох да я видя и тъй като беше добре, се върнах на работа“, сподели селекционерът на словашкия национален отбор Франческо Калцона.

Плишкова и Давид получиха много поздравления от света на тениса и футбола. Бившите клубове на защитника - Жилина и Фейенорд, и настоящият Атлетико (М) също честитиха.