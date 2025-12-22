П икантна новина за връзка между звездата от кеча Ники Бела и футболиста Купър Дежийн.

И всичко това, защото 42-годишната хубавица посети стадиона на Филаделфия Ийгълс и влезе в съблекалнята на настоящия шампион в НФЛ. Тя се щракна точно там, където се съблича Купър Дежийн. 20 години по-младият от нея играч триумфира със „Супербоул“ в първата си година в лигата и завърши четвърти в класацията за новобранец на годината.

Изкусителната Бела, с истинска фамилия Гарсия, яростно отрече да има вземане-даване с Купър. „Интересно как ме наричат курва, а аз от толкова дълго време не съм имала интимни отношения. И като казвам това, имам предвид включително целувка. Даже май вече съм забравила как се прави“, каза Ники.