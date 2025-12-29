Б ившата тенис звезда от Словакия Даниела Хантухова явно не може да си намери дългосрочна връзка.
Едва след две години заедно романсът на смятаната за една от най-красивите дами на корта с колегата й Ги Форже явно приключи. Двамата изтриха всички общи снимки в профилите си и в социалните мрежи и спряха да се следват. А любовта им изглеждаше непоклатима.
Daniela Hantuchová a Guy Forget sa po dvoch rokoch vzťahu pravdepodobne rozišli. Ich správanie na sociálnych sieťach naznačuje koniec veľkej lásky. Aká je skutočnosť? #danielahantuchová #GuyForget #bývalátenistka #rozchod #kriza #sociálnesiete #... https://t.co/Jka0fUKZWC— Koktejl.sk (@KoktejlSK) December 22, 2025
„И двамата сме бивши тенисисти и наистина имаме много общи интереси. Наслаждаваме се на всеки миг заедно“, сподели преди време Хантухова.
Тя дори напусна резиденцията си в Монте Карло и се премести почти на 1000 км на запад в Биариц, на брега на Бискайския залив, където живее французинът. Те играеха тенис и голф, ходеха на ски и изглеждаха щастливи. Но явно всичко между 42-годишната словачка и 60-годишния Форже вече е приключило. Медиите в Словакия спекулират, че блондинката обмисля да се прибере в Братислава. И се чудят кога Даниела ще има друг партньор до себе си. През 2009 г. тя бе спрягана в афера с нидерландската футболна звезда Уесли Снайдер. Форже пък има двама големи синове - Матийо и Тибо, от предишен брак.