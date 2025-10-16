Т енис легендата Рафаел Надал, който е изключително дискретен към личния си живот, изненада със снимка на цялата си фамилия. „Време за семейството в Майорка“, написа под нея 22-кратният шампион от Големия шлем, който позира с близките си в ресторант Sa Punta.

На кадъра съпругата на испанеца – Мери, показва за първи път втората си рожба. Малкият Мигел проплака на 9 август, а баткото Рафа-младши навърши 3 г. на 8 октомври. Може и това, както и 6-годишнината от сватбата на Мери и Рафаел, да са поводът за събирането. На него до 39-годишния Надал стои 94-годишната му баба Исабел, прегърната от сестра му Марибел (36).

На фотографията личат и други известни членове на семейството, сред които чичо Тони, треньор и ментор на Рафа, както и Клаудия Надал, дъщеря на другия чичо на звездата и бивш футболист - Мигел Анхел Надал.