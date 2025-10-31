Д ългогодишният халф на Арсенал Аарън Рамзи загуби домашния си любимец.

Националът на Уелс, който в момента играе за мексиканския УНАМ Пумас, вече над 20 дни не може да намери кучето си Хало. Рамзи се принуди да удвои награда за намирането на четириногата си приятелка, която отглежда в продължение на 10 години и вече предлага 20 000 долара.

„Ако имате някакви новини за нашата Хало, моля, свържете се с нас. Предлагаме голяма награда, ако я намери. Всички се молим тя да е добре и да може скоро да се върне при нас. Просто искаме нашето момиче обратно“, сподели игралият и в Ювентус футболист.

Кучето е изчезнало край ранчото на Рамзи в мексиканския град Долорес Идалго, щата Гуанахуато. Бигълът, който изчезна на 9 октомври, е носил нашийник за проследяване на кучета, а Рамзи сподели местоположението на Google Maps, където е бил видян за последно.