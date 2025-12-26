Б ъдещето на германския национал Карим Адейеми е сред най-обсъжданите теми в местните спортни медии.

23-годишният нападател е поискал да напусне Борусия Дортмунд, макар че има договор до 2027 г. По информация на „Билд“ той бил подтикнат към тази кардинална стъпка по настояване на съпругата си Лоредана Зефи.

Родената в Косово рапърка настоявала да се преместят в по-голям град от Дортмунд. Всъщност желанието й е напълно осъществимо, тъй като интерес към любимия й съвсем не липсва. В последно време се появиха информации, че Адейеми, чиято цена е около 60 млн. евро, е в плановете на Барселона, Манчестър Юн и Ювентус. Самият играч явно е доста изнервен, тъй като от клуба засега не искат да се разделят с него.

При победата на "жълто-черните" с 2:0 над Борусия Мьонхенгладбах той налетя на съперник, а после се конфронтира и с рефера, който му показа жълт картон. Треньорът Нико Ковач не издържа и го смени в 60-ата минута. Звездата се ядоса и тръгна направо към съблекалните, но бе спрян от спортния директор Себастиян Кел.

„Не искам да виждам такава реакция, треньорът не иска да я вижда, никой не иска да я вижда. Карим също го знае и ще бъде глобен“, заяви Кел.