Ч етирикратният шампион в НБА Клей Томпсън официализира връзката си с рапърката Меган Дъ Стелиън.

Това стана по време на предсезонната контрола между Далас Маверикс и Лос Анджелис Лейкърс в Лас Вегас. Трикратната носителка на „Грами“ изгледа мача от първия ред на залата. Любопитното бе, че Дъ Стелиън бе в компанията на майката на 35-годишния гард – Джули Томпсън.

Това бе достатъчно на медиите отвъд Океана да приемат, че любовта между аса на Маверикс и певицата е в разцвета си. Връзката между двамата излезе наяве през лятото напълно случайно. Тогава чаровната Меган публикува снимка от басейн, на която представя модел от своята линия бански костюми.

На заден план пък се бе излегнал мъж на шезлонг, а по-наблюдателните веднага разпознаха в негово лице бившата звезда на Голдън Стейт Уориърс.