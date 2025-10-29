П резидентът на Бока Хуниорс Хуан Роман Рикелме направи страхотна изненада на аржентинската актриса Марина Белати.

45-годишната местна филмова звезда се оказа голяма фенка на гранда от Буенос Айрес. Блондинката гостува в телевизионно предаване, когато изведнъж водещият реши да я изненада, като й пусна видео с Рикелме.

„Здравей, Марина. Казвам се Хуан Роман Рикелме, от Дон Торкуато съм, точно като теб. Много се радвам, че си фен на Бока. Ще ти изпратя фланелки, подписани от мен. Надявам се да мога да те прегърна. Целувки на теб и цялото семейство“, каза бившият аржентински национал, а актрисата се развълнува и не успя да сдържи емоциите си.

Няколко дни след това Белати присъства на победата на Бока с 3:1 над Баракас Сентрал като гост. В Аржентина веднага тръгнаха слухове, че двамата са повече от познати, но актрисата отрече информациите.

„Приятели, не Роман, а хората от Баракас ме поканиха на мача. Страхотна игра! Напред, Бока“, сподели тя.