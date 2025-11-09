Р омансът между Ромарио и младото му гадже Алисия Гомес продължи малко повече от година.

Медиите в Бразилия съобщиха, че 59-годишната футболна легенда и 22-годишната студентка вече не са заедно. Знаменитият голмайстор, който сега е сенатор, е престанал да следва доскорошната си любима в социалните мрежи. Нещо повече Ромарио е забелязан в компанията на нова жена.

Вече необвързан Ромарио присъства на представянето на Fragmentos, новия албум на певицата Людмила, с която са близки приятели. На събитието в Рио де Жанейро световният шампион от 1994 г. пристигнал с група приятели. В антуража му обаче била и неизвестна към момента блондинка. Двамата си шепнели на ухо в един по-уединен ъгъл, съобщават местните медии. Ромарио пък изобщо не се притеснявал и видимо се наслаждавал на вечерта. Няма никакво съмнение, че светските хроникьори, които следят под лупа всяка стъпка на легендата, бързо ще разкрият самоличността на мистериозната дама.

Ромарио се запозна с Алисия по време на предизборната си кампания през септември миналата година. В началото връзката им бе доста дискретна. Бившият нападател на Барса обаче разкри чувствата си през януари, когато студентката, която учи за диетолог, навърши 22 години. Тогава сенаторът спретна парти в имението си в Рио.

„Честит рожден ден, скъпа! Мир, щастие, мъдрост, светлина и много здраве винаги! Ти си просто прекрасна във всяко едно отношение“, написа в емоционален изблик тогава Ромарио.

През май пък двойката си направи ваканция в Гърция. Алисия публикува снимки от воаяжа, на който изглеждат щастливи и влюбени с бившия футболен ас. Изглежда обаче това вече е минало. Ромарио има богат опит с жените, като е бил женен три пъти и има шест деца и един внук. През годините е свързван с много красавици.