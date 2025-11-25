В началото на месеца Ромарио сложи край на връзката си с 22-годишната студентка Алисия Гомес.

Това стана ясно, след като легендата бе забелязан с блондинка на представянето на новия албум на певицата Людмила, с която са добри приятели. Самоличността на дамата не остана загадка за дълго. Според медиите в Бразилия прочутият голмайстор се е събрал отново с Бруна Мачадо, с която имаше романс преди време. Стоматоложката е от Рио Гранде до Сул, но от около година и половина живее в Рио де Жанейро. Тя специализира в орална рехабилитация и хармонизиране на лицето. Бруна има голям син, който е музикант. В свободното си време обича да играе джитбол на плажа, а също и тенис. Ромарио, който е сенатор в Националния конгрес на Бразилия е известен покорител на женските сърца. Световният шампион със „селесао“ 1994 г. е бил женен три пъти. Отделно от това е свързван с много красавици.