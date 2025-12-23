З вездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо и неговата половинка Джорджина Родригес продължават да инвестират в изключителен лукс. Португалският ас, който миналото лято подписа нов двугодишен договор със саудитския клуб на стойност 492 милиона паунда, се сдоби с два имота на ексклузивния остров Нужума. Островът се намира на около 25 километра от брега в средата на Червено море и на близо 1300 километра от столицата Рияд. Мястото е напълно изолирано и до него се стига единствено с лодка или хидроплан, като посетителите първо кацат на международното летище на Червено море.

From guest to homeowner, football icon Cristiano Ronaldo has chosen Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, as his home at @VisitRedSea.



Part of the #RedSeaResidences collection, Nujuma is among the world’s most private island settings, defined by design excellence and a regenerative… pic.twitter.com/Kqn0KnHUuH — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) December 22, 2025

Вилите са проектирани от световноизвестния британски архитект лорд Норман Фостър и са подредени в морето под формата на пръстен. Имотите на острова варират между 3 и 4,5 милиона паунда. Двойката е закупила две вили – една с три спални за семейна употреба и втора с две спални.

Роналдо не скри възхищението си от дестинацията. Пред местните медии той сподели: „Това място е наистина изключително във всеки смисъл на думата. Още от първото ни посещение с Джорджина почувствахме дълбока връзка с този остров и неговата спираща дъха природна красота.“ Освен пълно уединение, островът предлага удобства от най-висок клас, включително голф игрище и елитни ресторанти. В бъдеще се планира отварянето на общо 11 курорта в района.

