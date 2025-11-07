Според Роналдо никой нямало да обърне внимание на Бекъм, ако двамата вървят заедно по плажа.

С типичната си скромност Кристиано Роналдо се обяви за по-красив от новоизпечения сър Дейвид Бекъм. 40-годишният нападател на Ал-Насър бе категоричен за това при гостуването на любимия си журналист Пиърс Морган.

Попитан, ако двамата с Бекъм (50) вървят 10 минути по плажа Копакабана, кой ще привлече повече внимание, португалецът отвърна: „И не сме известни? Гледа се само тялото? Аз, 100%“.

„Знаех си, съгласен съм, просто исках да го чуя и от теб“, реагира през смях водещият, а Роналдо реагира така: „Благодаря ти, няма нужда от това, но просто си ни представи!“. „Никой няма да погледне Бекъм, нали“, подкачи го Морган.

„Ама, моля ти се, и Бекъм го знае – отвърна Кристиано. - Лицето му е красиво, а останалото е просто нормално. А аз не съм нормален. Аз съм перфектен!“.

Роналдо сподели подробности и за това кога с Джорджина ще се оженят. „Планираме да го направим след световното с трофея – заяви звездата, имайки предвид Мондиала в САЩ, Мексико и Канада другото лято. - Тя не е човекът, който харесва големи партита. Обича интимните неща. Така че ще уважа тези решения“.

Относно пръстена с диамант за $5 млн. Кристиано обясни, че половинката му не се вълнувала от камъка, а от самото предложение, което той направил в 1 през нощта, докато децата им спели. „Едно нещо, което ми харесва, е, че тя не се интересуваше от пръстена. Попита ме дали съм честен и аз казах: „Искам те и искам да се оженя за теб“. Не плаках, но се просълзих“.

По време на трогателния момент той изнесъл реч на 31-годишната моделка: „Не съм много романтичен, не съм от типа хора, които носят цветя всяка седмица вкъщи – романтичен съм по свой начин. Беше красиво и знаех, че това е жената на живота ми, затова го направих и се надявам, че го направих добре“.

Футболният ас изненада Морган с признанието, че колекцията му вече надхвърля 40 суперлуксозни автомобила. „Ако купя кола, тя е за колекция, няма да я карам... Не броя колите си. Ако трябва да се обзаложим, бих казал, не знам, че са 41 или 42. Просто ги гледам, за да видя дали са чисти и отново отиват в гаража“, разкри Кристиано.