Ч етири състезателки по ръгби послужиха за модел на куклата Барби от новата версия „Мускулна скулптура“. Вдъхновител на прототипа е американката Илона Махер, бронзова медалистка от олимпиадата в Париж 2024.

Освен нея от компанията Mattel, която произвежда прочутите играчки, почетоха с фигурки и още три състезателки по ръгби от световна класа. Това са Ели Клъдън (Англия), Порша Ууудман-Уиклиф (Нова Зеландия) и Насира Конде (Франция). Инициативата на компанията е по случай Международния ден на момичетата, който се отбелязва на 11 октомври. Куклите ще бъдат пуснати в продажба през есента на 2026 г.

Барбито на Илона Махер е кукла с „нова форма на мускулеста форма на тялото, проектирана да отразява физиката на силни жени атлети“, се казва в изявление на Mattel. Този прототип „чества силата с по-прав, по-атлетичен торс, видимо дефинирани ръце, рамене и крака както и изваян корем и гръб“, добавиха от компанията.

Самата Махер смята, че може да даде пример на момичетата, които искат да се занимават със спорт.

„Всички понякога се съмняваме в себе си, включително и аз. Но днес съм там, където съм, защото продължих напред. Да бъдеш част от екипа на Барби означава да покажеш, че увереността не е нещо, от което да се срамуваш, а нещо, което трябва да прегърнеш. Ако споделянето на моята история може да вдъхнови други момичета да повярват в себе си, както аз повярвах, тогава наистина ще съм оставила следа“, казва 29-годишната ръгбистка.

В прессъобщението си от Mattel споменава някои от резултатите от проучване, което са поръчали в САЩ, Великобритания, Нова Зеландия и Франция, родните страни на четирите състезателки. От данните става ясно, че едно на три момичета изоставя спорта преди 14-годишна възраст поради липсата на увереност в тялото си и съмнение в себе си. Основната причина за несигурността им е страхът от грешки.

„За мен е чест да използвам платформата, за да помогна на следващото поколение да открие искрата на увереност в себе си и да я тласне към безкрайните им възможности. Гордея се с това колко много съм постигнала и не се страхувам да го кажа“, заключава Махер.