Б ившата №3 в тениса Мария Сакари е получила предложение за брак от дългогодишния си приятел Константинос Мицотакис по Коледа. Новината разкрил гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на разговор с президента на страната Константинос Тасулас Според австралийския сайт на гръцките емигранти Neos Kosmos Мицотакис е описал бъдещата си снаха като „изключителна млада жена“ и е разкрил, че сватбата е планирана за 2027 г. Също така премиерът е казал, че е „абсолютно готов“ да стане дядо.

Връзката на 30-годишната Мария с Константинос (27) започна през 2020 г., а веднага след годежа им тя замина за Австралия, където започна ударно участието си за отборния турнир „Юнайтед Къп“ в Пърт. Сакари донесе победата на Гърция над Япония (3:0) в група C, отнасяйки с 6:4, 6:2 четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака. Преди това Стефанос Циципас надви с 6:3, 6:4 Шинтаро Мочизукиз, а на двойки двамата с Мария разбиха с 6:2, 6:3 Нао Хибино и Ясутака Учияма.

Попитана за пръстена на ръката си, принадлежал на майката на бъдещия младоженец Марева, Сакари коментира: „Аз съм много щастливо момиче, че имам партньор, когото обичам и който ме обича. Той е прекрасен, дава ми сила и смелост. И семейството му ме подкрепя – те са невероятни хора. Обичат ме толкова много и аз също ги обичам“. Полуфиналистката от „Ролан Гарос 2021“ описва Константинос като много спокоен и изключително разбиращ човек, който никога не й е оказвал натиск.

В отбора на женените тенисисти пък е влязъл световният №12 Каспър Рууд. Норвежецът планира голяма сватба за лятото, но по време на зимната пауза е подписал граждански брак с Мария Галигани, явно за да изпреварят раждането на първото им дете. Влюбените, които се сгодиха през 2024 г., очакват дъщеря през март.