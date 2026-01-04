Б ившата №3 в тениса Мария Сакари е получила предложение за брак от дългогодишния си приятел Константинос Мицотакис по Коледа. Новината разкрил гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на разговор с президента на страната Константинос Тасулас Според австралийския сайт на гръцките емигранти Neos Kosmos Мицотакис е описал бъдещата си снаха като „изключителна млада жена“ и е разкрил, че сватбата е планирана за 2027 г. Също така премиерът е казал, че е „абсолютно готов“ да стане дядо.

Връзката на 30-годишната Мария с Константинос (27) започна през 2020 г., а веднага след годежа им тя замина за Австралия, където започна ударно участието си за отборния турнир „Юнайтед Къп“ в Пърт. Сакари донесе победата на Гърция над Япония (3:0) в група C, отнасяйки с 6:4, 6:2 четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака. Преди това Стефанос Циципас надви с 6:3, 6:4 Шинтаро Мочизукиз, а на двойки двамата с Мария разбиха с 6:2, 6:3 Нао Хибино и Ясутака Учияма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попитана за пръстена на ръката си, принадлежал на майката на бъдещия младоженец Марева, Сакари коментира: „Аз съм много щастливо момиче, че имам партньор, когото обичам и който ме обича. Той е прекрасен, дава ми сила и смелост. И семейството му ме подкрепя – те са невероятни хора. Обичат ме толкова много и аз също ги обичам“. Полуфиналистката от „Ролан Гарос 2021“ описва Константинос като много спокоен и изключително разбиращ човек, който никога не й е оказвал натиск.

В отбора на женените тенисисти пък е влязъл световният №12 Каспър Рууд. Норвежецът планира голяма сватба за лятото, но по време на зимната пауза е подписал граждански брак с Мария Галигани, явно за да изпреварят раждането на първото им дете. Влюбените, които се сгодиха през 2024 г., очакват дъщеря през март.

мария сакари Константинос Мицотакис годеж Кириакос Мицотакис Каспър Рууд сватба