С ексбомбата Бруна Рота пак се вмъкна в леглото на футболист.

Бившата на Родриго от Реал сега върти любов с италианеца Матео Ретеги, който от лятото играе в саудитския Ал Кадисия. Преди това нападателят беше в Аталанта.

Според светските лъвове 26-годишната Бруна е тази, която направила първата крачка. Тя харесала снимка на Матео в Инстаграм преди месец и оттогава не се спряла, докато футболистът най-накрая откликнал. Преди броени дни татуираната хубавица публикува стори в профила си в социалните медии, към което написа: „Езикът на любовта е да те добавям към молитвите си“. Според запознати това било обяснение именно към Ретеги, който има 23 мача за националния отбор на Италия.

Бразилката имаше бурна любов със сънародника си Родриго. След раздялата им тя отправи люти нападки към крилото, като го обвини, че не си падал много-много по къпането.