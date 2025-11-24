С ексбомбата Киара Насти (27) отряза италианския национал Матия Дзакани (30) за трето дете.

Двамата са родители на Тиаго (3) и Деа (1), а инфлуенсърката бе попитана от своите последователи дали е готова да роди още един път. Татуираната красавица обаче бе категорична, че не обича големи семейства, а и бременността не й се отряза добре.

„Не, не харесвам бременността. За мнозина това е магическо време, но за мен е негативно във всяко отношение - хормони, промени в тялото, хиляди проблеми. Страдах от ниски нива на желязо и се чувствах зле. Вече имаме две... Не харесвам големи семейства. Със съпруга ми нямаме търпение да имаме повече свобода и да се съсредоточим върху връзката си. Обичаме децата ни до смърт, но е толкова трудно“, сподели Киара.

По-рано халфът на Лацио Дзакани пък разкри, че няма нищо против да има още деца.