Ч етирикратният шампион във Формула 1 Макс Верстапен и половинката му Кели Пикет се молеха в последните дни за роднините си, които са пострадали преди седмица при инцидент в Северна Каролина. Сестрата на Кели – Джулия, която миналото лято се омъжи за звездата от НАСКАР Даниел Суарес, поканила на гости в САЩ майка си Силвия Тамсма и свекърва си Розалине Гарса.

Тя решила да ги заведе на шопинг, а на връщане чакала за ляв завой, когато джипът й „Шевролет Блейзър“, бил ударен отзад от миниван. Секунди по-късно колата понесла още един удар, като освен 33-годишната бразилка пострадали и двете възрастни дами. Веднага дошли линейки, а Джулия успяла да извика и съпруга си Дани, който бил на среща с отбора си за предстоящо състезаниe. Мексиканецът веднага пристигнал на мястото на катастрофата и помогнал на близките си, а на следващия ден публикува смачкания автомобил.

„Искам да благодаря на Бог, че ги е запазил живи, защото ситуацията беше много страшна – написа Суарес в Инстаграм. - За щастие Джулия е добре, освен няколко синини и рани на главата. Майка й също има много синини и няколко малки травми. Моята майка, която е пътувала на задната седалка, пострада най-зле – синини и порязвания по лицето, а ключицата ѝ е счупена на няколко парчета“.

Самата Джулия описа случилото се като „най-страховития момент в живота ми“. Тя сподели, че вече е изпратила майка си обратно в Бразилия, а свекърва си – в Мексико. „Все още не мога да спя и превъртам всичко в ума си. Мисля какви късметлийки сме и си представям какво можеше да стане, ако не бяхме оставили кучето вкъщи или аз карах старото си порше, или втори път ни беше ударил камион вместо „Тесла“...“.

Джулия, Кели и брат им Нелсон-младши (също пилот) са плод на брака на баща им – трикратния шампион във Ф1 Нелсон Пикет с нидерландския модел Силвия. 73-годишният Пикет-старши се е женил 4 пъти и има 7 деца. През пролетта той стана дядо за пореден път, след като Кели (36) роди момиченце Лили от Верстапен, с когото е заедно от края на 2020 г. Асът на Ред Бул отглежда като своя 6-годишната Пенелъпи, дъщерята на моделката от колегата му – руснака Даниил Квят.