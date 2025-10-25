Н ова хубавица превзема телевизионния екран. За разлика от спечелилата си световна слава италианка Дилета Леота, тя не отразява футбол, а крикет.

Русата мацка е от Австралия и се казва Грейс. Дъщеря е на легендата в този спорт Матю Хейдън, чиято кариера продължи 15 години. 53-годишният мъж сега се изявява като коментатор, а щерка му е наследила към него любовта към играта и способността да се изразява. За последно тя отразяваше големия турнир Canada Super 60, който се проведе във Ванкувър от 9 до 13 октомври.

Мъжете може и да въздишат по Грейс, но нямат никакъв шанс, тъй като тя си има сериозно гадже. Става въпрос за Уилсън Стейтъм, наследника на мощна компания за производство и преработване на памук. Според последни данни нетното състояние на семейството е 300 милиона австралийски долара, което се равнява на около 200 млн. евро.