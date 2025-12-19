С ватба в замъка „Сант Марсал“ край Барселона вдигна бившият нападател на Славия Йон Бакеро. 29-годишният испанец, който е син на митичния капитан на Барселона Хасе Мария Бакеро, се е венчал за любимата си Кейти Крос на 13 декември.

Едва вчера обаче той сподели кадри от големия ден, като най-трогателният е този, на която бърше сълзите си с кърпичка край олтара. Ослепителната булка е бивша състезателка по плажен волейбол, а през 2019 г. завършва бизнес право в университета на родния си щат – Аризона. С футболиста тя се запознава, докато той рита за Финикс Рейсинг. Двамата се сгодиха на 25 май 2024 г., след като Йон падна на колене пред Кейти в каталунския курорт Ситжес, откъдето произхожда. Тогава Бакеро написа в Инстаграм: „Избирам те завинаги“.

Сред хобитата на американката са ските и любимият й я заведе в Банско. След престоя си у нас, Йон отиде в Лейда и Мемфис, а от 4 февруари се присъедини към Шарлот Индипендънс, клуб от трета дивизия в САЩ.

Освен съпруг, Бакеро вече е и вуйчо, тъй като сестра му Лорея роди първото си дете през август. Тя е завършила политология, но работи като спортен журналист в „Ел Мундо Депортиво“. През октомври 2023 г. тя се омъжи з Ситжес за бизнесмена Алберт Портийо.

Сега 62-годишният Хосе Мария, който е добър приятел на Христо Стоичков, и съпругата му Флор се надяват да гушнат и внуче от Йон. Той е кръстен на чичо си, също бивш нападател, какъвто е и другият му чичо Сантяго, а леля му Иксиар е била халф с международна кариера. Самият Хосе Мария е третият поред в семейство с 11 деца.