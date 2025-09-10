П реди около година ски легендата Мария Рийш обяви раздялата си със съпруга си Маркус Хьофъл.

Бившата германска алпийка срещна любовта в лицето на мениджъра на луксозни круизни кораби Йохан Щремпф. И се чувства страхотно с него, както признава в интервю за Bunte.

„Той е най-добрият спътник, когото мога да си представя за този нов етап от живота си. Винаги съм смятала Йохан за готин“, казва пред списанието трикратната златна олимпийска медалистка.

Те са интересна двойка. Щремпф е с 25 години по-възрастен от Рийш, а също така е и малко по-нисък от нея.

„Връзката между равни няма нищо общо с физическите размери или възрастта“, казва Щремпф.

Рийш постигна значителни успехи, като спечели Световната купа в генералното класиране през 2011 г. Прибави и пет малки кристални глобуса. До нея в повечето случаи бе Хьофъл, първоначално като спортен мениджър. Двамата се ожениха през април 2011 г., но с времето явно любовта е угаснала. Ски звездата обаче подчертава, че с Маркус си остават приятели както професионално, така и лично.