Любов, която не спираше да нараства от момента, в който очите ни се пресякоха, и никога няма да спре, написа Феликс към кадрите от сватбата, публикувани от списание "Вог".

С ватба като от „Хиляда и една нощ“ вдигнаха тенисистът Феликс Оже-Алиасим и ездачката Нина Гаиби. Полуфиналистът от US Open взе за жена ослепителната си любима в Маракеш, откъдето са корените й.

Родена в САЩ, тя е дъщеря на хърватка и мароканец. Затова по състезания представя бащината си родина, но тренира в Лонг Айлънд. Братовчедка на Нина е играещата за Австралия Айла Томлянович, с която са много близки. С Феликс красавицата се запознава на турнир през 2019 г., когато са на по 18 г., и двамата порастват заедно. „Не можех да се отърся от мисълта за нея, почувствах силно желание да се срещнем, преди да напусна града, ако искам да си тръгна без никакви съжаления“, спомня си Феликс, който веднага поканил момичето на вечеря.

„Без да звучи клиширано, беше истинска любов от пръв поглед. След два часа й казах, че това е началото на едно дълго и красиво бъдеще заедно и в рамките на няколко дни и двамата знаехме, че искаме да се оженим. Това обобщава добре връзката ни: нито капка съмнение, мигновено чувство за комфорт, млада и невинна честност и любов, която не спираше да расте от първия миг“, признава достигалият до №6 в света, който поиска ръката на своето момиче по залез на Сейшелите през ноември 2024-та.

Преди да й даде пръстена, Феликс помолил Нина да прочете писмо, датиращо от 5 май 2019 г., написано месец и половина след първата им среща. „Пазих го през цялото това време, за да й покажа един ден колко съм уверен, че все още ще бъдем заедно години по-късно. Годежът ни бе красив и интимен момент, който очаквахме с нетърпение от години, и не можех да си представя, че ще бъде по-вълшебен“, споделя канадецът, който обаче оставил цялата подготовка по церемонията на Нина, изящна в рокля на Vera Wang.

„От мен се искаше само да си подготвя костюма – пошегува се Оже-Алиасим. - Но тя е невероятна. Тя и семейството й се грижат много за мен и трябва да й отдам цялата заслуга за организацията. Моите приоритети бяха пълен бар и гостоприемство“.

Шафери на младоженеца били само негови сънародници, с които го събрал тенисът - връстниците му Алексис Галарно, Джошуа Пек, Виктор Кръстев и Никейз Муамба, както и 35-годишният Вашек Поспишил. Следващият турнир за Феликс е „Мастърс“ в Шанхай от 1 октомври.