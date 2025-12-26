Ф утболните звезди демонстрираха страхотно коледното настроение. Много от тях споделиха снимки от моменти, в които празнуват Рождество Христово със своите семейства. Интересното е, че почти всички спазиха модата да са по пижами около коледната елха или на трапезата.
С подобно облекло Коледа отбелязаха суперзвездата Кристиано Роналдо, нападателят на Барселона Роберт Левандовски и други. Вижте интересните снимки:
Кристиано Роналдо и Джорджина
Роберт Левандовски
Марк Кукурея
Морган-Гибс Уайт
Уейн Рууни
Емилиано Мартинес
