Ф утболните звезди демонстрираха страхотно коледното настроение. Много от тях споделиха снимки от моменти, в които празнуват Рождество Христово със своите семейства. Интересното е, че почти всички спазиха модата да са по пижами около коледната елха или на трапезата.

С подобно облекло Коледа отбелязаха суперзвездата Кристиано Роналдо, нападателят на Барселона Роберт Левандовски и други. Вижте интересните снимки:

Кристиано Роналдо и Джорджина

Роберт Левандовски

Марк Кукурея

Морган-Гибс Уайт

Уейн Рууни

Емилиано Мартинес

 

 

