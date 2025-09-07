А нглийският национал Морган Гибс-Уайт ще бъде съден за притежание на куче убиец.
Халфът на Нотингам отглежда домашен любимец от породата американски питбул териер на име Харло. Проблемът е, че въпросните животни трябват да бъдат регистрирани, след като през последните години те убиха над 10 души във Великобритания. Гибс-Уайт обаче не притежава въпросния сертификат за кучето си, затова срещу него е заведено гражданско дело. 25-годишният футболист трябваше да се яви в магистратския съд в Нотингам в началото на седмицата, но заради ангажиментите му за националния отбор изслушването беше отложено за следващия месец. При инциденти с американски питбул териери властите на Острова умъртвяват кучетата. Малко вероятно обаче Харло да има подобна съдба, тъй като не е нападнал никого. Звездите от Висшата лига все повече залагат на подобна порода кучета заради зачестилите нападения на домовете им.