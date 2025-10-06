И нтересна неделна вечер преживя сръбският футболен национал Андрия Живкович.

Съотборникът на Кирил Десподов в ПАОК стана герой и татко на момиченце в разстояние на няколко часа. Именно той отбеляза победното попадение от дузпа за 2:1 в дербито срещу Олимпиакос. След края на мача той хукна към родилното отделение на клиника в Солун, където съпругата му Елизабет го дари с момиченце. 29-годишният футболист видя как малката се появява на бял свят, а щастливата мама написа: „Направихме го отново. Бебе №2 направи своя голям дебют. Добре дошла, принцесо! Обичаме те“. Първото дете в семейството – синът Алексей, през август навърши една годинка.

Гъркинята Елизабет и Андрия се запознаха в Солун, където той от септември 2020-а играе в ПАОК. Двамата вдигнаха сватба в родния му Ниш през май 2024-та.