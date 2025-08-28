З вездата на Канзас Сити Чийфс Травис Келси и попиконата Тейлър Суифт оглеждат прелестни местенца край езерото Комо за бъдещата си сватба. Влюбените, които се сгодиха на 26 август, са луди по Италия и булката дори планира да си купи имот там. За певицата това няма да е никакъв проблем, тъй като богатството й се оценява на 1,6 млрд. долара, а това на футболиста – на $90 млн.

Двамата посетиха Комо през май, а венчавката им ще се състои там или в края на сезона в НФЛ, който приключва със Супербоул на 8 февруари, или през лятото на 2026 г. „Травис и Тейлър искат интимно събитие максимум със 100 гости. Той също така най-вероятно ще се пенсионира в края на сезона и иска да създаде семейство до началото на 2027-а“, обясни източник на „Сън“.

Изданието коментира, че приготовленията за големия ден сигурно ще са чутовни, след като 35-годишният Келси се е готвил с месеци за годежа с Тейлър. За него били посветени само родителите му Ед и Дона, брат му Джейсън и съпругата му, както и майката и бащата на Суифт (35) – Андреа и Скот. Ед Келси разказа, че синът му се нуждаел от „тласък“, тъй като искал да намери перфектния начин да направи момента специален. „Тъй като се колебаеше за датата, Скот го успокои, че самият факт, че ще й зададе въпроса, прави всичко специално. Щеше да я отлага до тази седмица, за да направи нещо грандиозно, да го превърне в голямо събитие. А аз му повторих многократно: „Можеш да го направиш отстрани на пътя, да го направиш навсякъде, твоята молба е това, което го прави специално събитие, когато паднеш на едно коляно и я помолиш да се омъжи за теб“.

В крайна сметка Келси организирал всичко в задния двор на имението си в Лийуд, Канзас, където били докарани хиляди цветя. Единствените посветени били двамата фотографи, които били заклети да мълчат. „Щяха да излизат на вечеря и Травис я изведе в градината под претекст да изпият по чаша вино. Те излязоха и той й поиска ръката – беше прекрасно“, разказа Ед, който е работил в стоманодобивната индустрия, който подчерта колко нервен е бил синът му.

Колкото до пръстена с огромен жълт диамант, Келси обиколил над 40 магазини в целия свят и провел 100 разговора в Zoom с експерти по бижута. След като ходил в бутици в Ню Йорк, Лос Анджелис и Италия, в крайна сметка открил идеалния пръстен на площад „Вандом“ в сърцето на Париж – той е създаден в сътрудничество между Келси и дизайнерка от Artifex Fine Jewelry. Диамантът, който експерти оценяват на 7 до 10 карата, е стар и е бил особено популярен през XVIII и XIX в. Те са ръчно шлифовани, което означава, че няма два еднакви.

„Може да се каже, че това е още една голяма крачка напред в личния му живот – отчете Ед. - Той е най-щастливият човек на Земята в момента.“