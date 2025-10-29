Н ово бебе се присъединява към нашето семейство, похвалиха се бившият №18 в тениса Андреас Сепи и съпругата му Микела. „Четири малки благословии, всяко от тях едно чудо. Ръцете ни са пълни, а сърцата ни още повече“, написаха в Инстаграм щастливите родители.

41-годишният италианец и съпругата му вече се радват на дъщери Лив и Ел, съответно на 5 и 1 г., както и на син Хюго (3).

През 2022-ра Сепи сложи край на дългия си път в тура, който го изведе до три титли и куп 1/8-финали за Големия шлем. Сега той се изявява като ментор в тенис академии. Преди 5 г. Андреас купи къща за семейството в Боулдър, Колорадо, като подчерта колко важно е децата му да растат на воля сред природата.